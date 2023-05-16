Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi 1384 Sokakta Rüveyda İş (24) eve gelen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İş'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İş'in 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.