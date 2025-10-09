Haberler

Karaman'da Bilim Şenliği Açıldı

Karaman'da Bilim Şenliği Açıldı
Güncelleme:
Karaman'da düzenlenen 'Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-2' temalı bilim şenliğinde, öğrenciler 38 farklı alanda projelerini sergiliyor. Etkinlik, TÜBİTAK ve SEKASAR Vakfı destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Karaman'da "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-2" temalı bilim şenliği açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve SEKASAR Vakfı desteğiyle düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler, 38 atölyede farklı alanlardaki projelerini sergileyecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi"nde düzenlenen açılış töreninde, ülkenin çocuklarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yetiştirmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Bilim şenliğinin öğrencilere ciddi değer katacağına inandıklarını belirten Çalışkan,"Dünya inanılmayacak derecede hızlı bir değişim içinde ve buna ayak uydurmamız şart. Temel hedefimiz bu bilimsel çalışmaların çocuklarımıza ulaşması ve gelecekte yeni Aziz Sancar'ların yetiştirilmesidir. Ülkemizin de bu alanlarda dünya ülkeleri arasında yer almasını ve diğer ülkelere liderlik etmesini istiyoruz." dedi.

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Mehmet Ertabak ise bilim ve teknolojinin buluşacağı etkinlikle, gençleri bilimsel keşiflere yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Gençleri geleceğin dünyasına hazırlamanın çok önemli olduğunu aktaran Ertabak," Proje TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve SEKASAR Vakfı sponsorluğuyla gerçekleştiriyor. Bilim şenliği gençlere disiplinler arası bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.Astronomiden robotik kodlamaya, yapay zekadan 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek bu atölyelerle gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Şenlik, 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
