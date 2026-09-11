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Karaman'da aranan 48 kişi yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-10 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 483 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 48 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 18 bin 700 kaçak sigara, 102 bin 100 doldurulmuş makaron, 8 bin 646 boş makaron, kenevir bitkisi, 78 kilogram nargile tütünü, 36 kilogram kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara, 98 sikke, 28 obje, 13 yüzük, 8 küpe, 2 bileklik, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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