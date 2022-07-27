Karaman'da araç yangını Karaman'da meydana gelen araç yangınında maddi hasar meydana geldi. Karaman'da meydana gelen araç yangınında maddi hasar meydana geldi. Urgan Mahallesi 1934 sokak üzerinde Receb Mouli idaresindeki yabancı plakalı araç seyir halindeyken aracın motor kısmında bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden araç sürücü aracını kenara çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede aracın ön kısmını saran yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Güncel AA / Kemal Önder Demirkollu Karaman Tragger Güncel Haberler

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