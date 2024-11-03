Üye Girişi
Haberler

Karaman'da AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen 'Destek AFAD Gönüllü Buluşması' etkinliğinde, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve 52 AFAD gönüllüsü bir araya geldi. Etkinlikte tarihi Taşkale tahıl ambarları gezildi ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Vali Çiçekli, gönüllü sisteminin önemine vurgu yaptı.

Karaman'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Taşkale köyünde Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve 52 AFAD gönüllüsünün katıldığı etkinlikte, tarihi Taşkale tahıl ambarları gezildi, dart ve okçuluk yarışmaları düzenledi.

Etkinliğe katılan Vali Çiçekli, AFAD gönüllülük sisteminin, temel gönüllüler, destek AFAD gönüllüleri ve uzman gönüllüler olmak üzere 3 kategoride yapılandığını söyledi.

Bu ayrımın afet anında hızlı ve etkin müdahale için önemli olduğunu belirten Çiçekli, "Karaman'da 395 destek AFAD gönüllüsü ve 4 bin 970 temel AFAD gönüllümüz var. Afet durumlarında bu gönüllü desteği oldukça kritik rol oynuyor. Ülkemizde geçmiş afetlerde gönüllülerin katkısının çok değerli olduğunu hep birlikte gördük. Karaman'da da gönüllü sayımızı artırmayı ve kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içinde güçlü bir afet müdahale kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.