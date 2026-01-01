Karaman'da 6 ambulans hizmete alındı
Karaman'da düzenlenen teslim töreninde, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulansın şehirdeki sağlık altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor. Törende, yeni ambulansların kentteki toplam ambulans sayısını 37'ye çıkardığı belirtildi.
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, valilik bahçesinde düzenlenen törende, kentte sağlık altyapısının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 araçla kentte hizmet veren ambulans sayısının 37'ye çıktığını belirten Çiçekli, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.
Hizmete alınan ambulanslar, dua edilmesinin ardından görev yerlerine uğurlandı.
Törene, çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel