Karaman'da 6 ambulans hizmete alındı

Karaman'da düzenlenen teslim töreninde, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulansın şehirdeki sağlık altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor. Törende, yeni ambulansların kentteki toplam ambulans sayısını 37'ye çıkardığı belirtildi.

Karaman'da hizmete alınan 6 ambulans için teslim töreni düzenlendi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, valilik bahçesinde düzenlenen törende, kentte sağlık altyapısının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 araçla kentte hizmet veren ambulans sayısının 37'ye çıktığını belirten Çiçekli, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Hizmete alınan ambulanslar, dua edilmesinin ardından görev yerlerine uğurlandı.

Törene, çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
