Karaman'da 51 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz 3 Ağustos arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 13 bin 506 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet, 12 bin doldurulmuş makaron, eski döneme ait kılıç ve bıçak, 37 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.