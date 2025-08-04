Karaman'da 51 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da 51 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 51 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz 3 Ağustos arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 13 bin 506 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet, 12 bin doldurulmuş makaron, eski döneme ait kılıç ve bıçak, 37 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Şimşek'in yüzünü güldüren grafik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.