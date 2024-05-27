Karaman'da 309 kişi için hac uğurlama töreni düzenlendi
Karaman'da hac farizasını yerine getirecek 309 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. Piri Reis Kültür Merkezi otoparkında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, programa katılan hacı adaylarını tebrik etti. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 hacı adayı, dualar eşliğinde uğurlandı.
Karaman'da hac farizasını yerine getirecek 309 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.
Piri Reis Kültür Merkezi otoparkında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, hacı adaylarını tebrik etti.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 hacı adayı, dualar eşiliğinde uğurlandı.