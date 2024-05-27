Karaman'da 309 kişi için hac uğurlama töreni düzenlendi

Karaman'da hac farizasını yerine getirecek 309 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi otoparkında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, hacı adaylarını tebrik etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 hacı adayı, dualar eşiliğinde uğurlandı.