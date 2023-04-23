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Karaman Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Karaman Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Karaman Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karaman Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye hizmet binasında düzenlenen programa Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşmaya gelen herkesle tek tek ilgilenen Başkan Kalaycı, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Hizb-i İslami Partisi Ramazan Bayramı Savaş Kalaycı Karaman Güncel Haberler

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