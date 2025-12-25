Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

KARABÜK'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan M.E.Y.'nin (19) kullandığı otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Alkollü olduğu da belirlenen sürücüye toplam 51 bin 948 lira para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. Zonguldak Caddesi'ne geldiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Karabük-Yenice kara yoluna gelen M.E.Y., burada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.E.Y. ile otomobilde bulunan Z.C.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,