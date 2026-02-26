Haberler

Karaköy'de yolcu vapuru tekneye çarptı; balıkçı denize düştü

Güncelleme:
Karaköy açıklarında bir yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen balıkçı, çevredeki vatandaşlar tarafından halat ve can simidi yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası balıkçı hastaneye kaldırıldı.

KARAKÖY açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen balıkçı, çevredeki kişiler tarafından atılan halat ve can simidiyle kurtarıldı. Kazanın ardından balıkçı H.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Karaköy Sahil'i açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskeleye yanaşan yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle tekneye çarptı. Bunun üzerine etkili olan rüzgar nedeniyle tekne devrilerek alabora oldu, üstündeki balıkçı H.K. ise denize düştü. Balıkçıyı farkeden çevredeki kişiler halat ve can simidi atarak denize düşen H.K.'yı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Denizden çıkarılan balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
