Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ni Ziyaret Etti
Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek veren İsmail Güneş'e teşekkür etti.
Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret etti.
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Altun'a Yeşilayın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Şube Başkanı Güneş, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına verdiği destekten dolayı Kaymakam Altun'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel