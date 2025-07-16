Karakeçili'ye Yeni Emniyet Amiri Atandı

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser İbrahim Kocaer, görevine başladı.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser Burhan Kılınç'ın il merkezine görevlendirilmesinin ardından Karakaçili İlçe Emniyet Amirliğine Komiser İbrahim Kocaer atandı.

Karakeçili'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kocaer, ilçenin huzur ve sükunu için gece gündüz demeden vatandaşla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.