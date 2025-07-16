Karakeçili'ye Yeni Emniyet Amiri Atandı

Karakeçili'ye Yeni Emniyet Amiri Atandı
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Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser İbrahim Kocaer, görevine başladı. Görevini devralan Kocaer, ilçenin huzurunu sağlamak için vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser İbrahim Kocaer, görevine başladı.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser Burhan Kılınç'ın il merkezine görevlendirilmesinin ardından Karakaçili İlçe Emniyet Amirliğine Komiser İbrahim Kocaer atandı.

Karakeçili'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kocaer, ilçenin huzur ve sükunu için gece gündüz demeden vatandaşla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
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