Karakeçili'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, çiftçilere kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince kırsal kalkınma desteklenmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili yayınlanan tebliğ ve uygulama esasları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Özgür Başyiğit, büyükbaş ahır, küçükbaş ağıl ve alet ile ekipman, mantar yetiştiriciliği, çelik silo yapımı, seracılık ve arıcılık alanında yapılacak hibe desteklerini anlattı.

Hibenin yaşa ve eğitim durumuna göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değiştiğini belirten Başyiğit, devletin girişimcilere yatırım yapması, istihdamın sağlanması, üretimin gerçekleştirilmesi için destek sağladığını dile getirdi.

Ziraat mühendisi Şakir Yardımcı da sulamayla ilgili de destek sağlandığını, yapılacak sisteme göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Toplantı, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.