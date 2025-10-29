Karakeçili'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Karakeçili ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kaymakam Yasin Mert'in Hükümet Konağı'nda ilçe protokolünü kabulü ile başladı.

Karakeçili Münir Karaloğlu Stadı'nda devam eden programda, Kaymakam Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mert, günün anlam ve önemini belirten konuşmaya yaptı.

Öğrencilerin şiir okunduğu törende, oratoryo ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.