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Karakeçili'de içme suyuna sabotaj

Karakeçili'de içme suyuna sabotaj
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Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçedeki içme suyu kaynaklarına yönelik kasıtlı müdahale ve sabotaj yapıldığını, boru hattının delindiğini, suç duyurusunda bulunulduğunu ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kırıkkale'nin Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçedeki içme suyu kaynaklarına yönelik kasıtlı müdahale ve sabotaj eylemleri tespit edildiğini bildirdi.

Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde bazı su kuyularının dinamolarının kapatıldığı, Bayburt mevkisinde ise vanaların kapatılarak su akışının kesildiğini belirtti.

Son olarak Yılmaz Hasgül'e ait kuyudan ilçeye su sağlayan boru hattının kasıtlı müdahale sonucu delinerek patlatıldığının belirlendiğini öne süren Özçelik, şunları kaydetti:

"İçme suyu halkımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Su kaynaklarına yönelik bu tür kasıtlı müdahaleler, vatandaşlarımızın mağduriyetine ve kamu hizmetinin aksamasına neden olmakta, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Olaylarla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, sorumluların tespit edilerek hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız. Yaşanan arızanın giderilmesi ve halkımızın mağduriyet yaşamaması için onarım çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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