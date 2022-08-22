Karaismailoğlu: "Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergiyi incelemesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel