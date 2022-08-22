Karaismailoğlu: "Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz" Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergi alanına gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sergiyi incelemesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış törenine katıldı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç Adil Karaismailoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaismailoğlu: 'Üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yatırımları olmazsa olmaz' - Haberler

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