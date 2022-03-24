Karaismailoğlu: "Tokat'a hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Havalimanı önünde hatıra fotoğraf çekimi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması
Havalimanı önünde hatıra fotoğraf çekimi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (2)