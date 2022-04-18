Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"
AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"