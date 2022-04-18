Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik" - Haberler

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Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik"

Karaismailoğlu Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik

Karaismailoğlu Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik

Karaismailoğlu Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik

Karaismailoğlu Sadece uluslararası değil yurtiçi taşımalarında da önemli aşamalar kaydettik

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Haberler

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