Karaismailoğlu: "Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik" Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. (2) AA / Semih Kır - Güncel Adil Karaismailoğlu Bilecik Güncel Haberler

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