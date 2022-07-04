Karaismailoğlu: "Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik"

AA - Semih Kır - Güncel
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Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

AA / Semih Kır - Güncel

Adil Karaismailoğlu Bilecik Güncel Haberler

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