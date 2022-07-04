Karaismailoğlu: "Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik"
Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.
Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı (dron)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Programa katılanlar BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. (2)
AA / Semih Kır - Güncel