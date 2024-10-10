Karaisalı Ülkü Ocakları'na Hidayet Şahin Atandı
Karaisalı Ülkü Ocakları'nda yapılan devir teslim töreninde Hidayet Şahin, Kenan Küçük'ten görevi devralarak yeni başkan oldu. Törene Karaisalı Belediye Başkanı ve MHP yetkilileri katıldı.
Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin getirildi.
Karaisalı Ülkü Ocakları'nda devir teslim töreni düzenlendi.
Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci'nin katıldığı törende Şahin görevi Kenan Küçük'ten devraldı
Şahin, görevi kendisine layık görenlere teşekkür etti.