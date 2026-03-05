Haberler

Karaisalı Kaymakamı Bozoğlan, engelli bireylerle iftarda buluştu
Karaisalı Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Kaymakamlık olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Bozoğlan, iftar programını düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.

Katılımcıların oruç açtığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.???????

Kaynak: AA / Ahmet Başğen





