Karaisalı Kaymakamlığı Şehit Ailelerine ve Gazilere İftar Verdi

Karaisalı Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Programda şehitler için dua edildi. İftara, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de katıldı.