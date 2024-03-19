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Karaisalı Kaymakamlığı Şehit Ailelerine ve Gazilere İftar Verdi

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Karaisalı Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Programda şehitler için dua edildi ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de iftara katıldı.

Karaisalı Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Programda şehitler için dua edildi. İftara, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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