Karaisalı'da kadınlar için "Spor Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaisalı'da kadınlar için "Spor Günü" etkinliği düzenlendi

AA - Ahmet Başğen - Güncel
 - Güncelleme:
Karaisalı'da kadınlar için

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kadınlara yönelik 7 farklı branşta "Spor Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kadınlara yönelik 7 farklı branşta "Spor Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye ortaklığında hayata geçirilen 7'den 70'e Karaisalı Spor Yapıyor Projesi kapsamında, Hacı Aldatmaz Kapalı Spor Salonu'nda yapılan "Spor Günü" etkinliğine yaklaşık 150 kadın katıldı.

Katılımcılar, masa tenisi, dart, badminton, bilek güreşi, futsal, voleybol ve basketbol branşlarındaki organizasyonlarda keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Kaymakam Mert Kumcu da katıldı.

AA / Ahmet Başğen - Güncel

Kaymakamlık, Karaisalı, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title