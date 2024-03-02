Karaisalı'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Polis Uyarıyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı ve banka şifresi ve kimlik bilgilerini vermemelerini istedi. Ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Ekipler ayrıca vatandaşlardan kendilerini arayanlara banka şifresi ve kimlik bilgilerini vermemelerini istedi.
Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmede bulundu.