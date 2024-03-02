Üye Girişi
Haberler

Karaisalı'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Polis Uyarıyor

Güncelleme:

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı ve banka şifresi ve kimlik bilgilerini vermemelerini istedi. Ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca vatandaşlardan kendilerini arayanlara banka şifresi ve kimlik bilgilerini vermemelerini istedi.

Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Karaisalı Banka KADES Adana Dolandırıcılık Güvenlik Adana Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title