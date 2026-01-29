Haberler

Uşak'ta koyunları otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Uşak'ın Karahallı ilçesinde koyunlarını otlatmaya giden 56 yaşındaki çoban Asım Koç, arazide ölü olarak bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Koç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde, koyunlarını otlatmaya giden çoban arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beki köyünde yaşayan 56 yaşındaki Asım Koç, koyunlarını otlatmak için dün evden ayrıldı.

Akşam saatlerinde koyunların eve gelmesine rağmen Koç'un dönmediğini gören yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Koç, arama çalışmaları sırasında arazide hareketsiz halde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemede, Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karahallı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

