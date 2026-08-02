Karagöl Mesire Alanı'nda kamp, çadır ve karavanla konaklama yasaklandı

Beypazarı Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında işletmesini yürüttüğü Karagöl Mesire Alanı'nda kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklamanın 30 Eylül 2026'ya kadar yasaklandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karagöl Mesire Alanı'nın işletmesinin Beypazarı Belediyesine ait olduğu, ancak alanın Bolu il sınırları içinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir dizi tedbir alındığını ifade etti.

Karagöl Mesire Alanı'nın Beypazarı'nın en çok ilgi gören dinlenme alanlarından biri olduğunu belirten Kasap, şunları kaydetti:

"Karagöl Mesire Alanı'nın işletmesi belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Ancak alan Bolu il sınırları içinde bulunduğundan, Bolu Valiliğinin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda, 30 Eylül 2026 tarihine kadar mesire alanında yalnızca 10.00-20.00 saatleri arasında piknik yapılmasına izin verilecektir. Aynı süre boyunca kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklanması yasaktır."

Kasap, vatandaşlardan alınan tedbirlere titizlikle uymalarını isteyerek, ormanların korunması adına ateş ve yangın riski oluşturabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA