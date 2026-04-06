Haberler

Karagöl buz tuttu

Güncelleme:
Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl, etkili kar yağışının ardından dondu. Doğa tutkunları, dağların eteğindeki bu eşsiz manzarayı keyifle izledi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Karagöl'ün yüzeyi dondu.

Borçka ilçesine 27 kilometre mesafede, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alan Karagöl, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Bozulmamış doğası, yürüyüş parkurları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden olan Karagöl'de, etkili kar yağışı sonrası özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle göl yüzeyi kısmen buz tuttu. Donan göl yüzeyi ve ormanları kaplayan kar örtüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Buz tutan gölü ziyaret edenler manzaranın keyfini çıkardı. Göl ve çevresi dronla görüntülendi.

HABER-KAMERA: Ziya AKYILDIZ/BORÇKA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
