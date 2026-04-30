Karadenizli balıkçılar ağ bakımı mesaisine başladı

Ordu'da av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçılar ağların onarımına başladı.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sezonun kapanmasının ardından mesailerini karada sürdürüyor.

Fatsa ilçesinde teknelerini limana demirleyen balıkçılar, sezon boyunca yıpranan ve yırtılan ağları onarıyor.

Balıkçılar, ağların bakımını temmuza kadar tamamlamayı planlanıyor.

İlçede 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Ümit Yaşar Şener, "Sezonu tamamladık, şimdi de yeni sezon hazırlıklarına başladık. Ağların tamirini yapıyoruz. Temmuza kadar bu işleri tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Nihat Atik ise sabah erken saatlerde ağ bakımına başladığını anlatarak, günde 8 saat yıpranan ve yırtılan ağları onardığını ifade etti.

Ağ onarımının dikkat gerektirdiğine işaret eden Atik, özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Mehmet Şahin de yeni av sezonunda sorunla karşılaşmamak için ağ bakım ve onarımının önemli olduğunun altını çizdi.

Mustafa Topal da ağların tek tek gözden geçirildiğini, yıpranan bölümlerin titizlikle onarıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Pakistan, Afganistan'a havadan bomba yağdırdı

Komşu komşuyu füzelerle vurdu