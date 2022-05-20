Karadeniz, Savunma, Uzay-Havacılık Güvenlik Uluslararası Fuarı, BSDA 2022 Bükreş'te düzenlendi - Haberler

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Karadeniz, Savunma, Uzay-Havacılık Güvenlik Uluslararası Fuarı, BSDA 2022 Bükreş'te düzenlendi

AA - Alexandra Radu - Güncel
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz, Savunma, Uzay-Havacılık Güvenlik Uluslararası Fuarına 33 ülkeden 400'den fazla şirket katıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz, Savunma, Uzay- Havacılık Güvenlik Uluslararası Fuarına 33 ülkeden 400'den fazla şirket katıldı.

AA / Alexandra Radu - Güncel

Karadeniz, Havacılık, Romanya, Uzay, Güncel, Haberler

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