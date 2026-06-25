Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu aktivasyon faaliyetleri gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 10'uncu aktivasyon faaliyetlerinin Türkiye komutasında başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 10'uncu aktivasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 10'uncu aktivasyon faaliyetleri, 13-24 Haziran 2026 tarihleri arasında, Türkiye komutasında başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı