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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde başlayan kar yağışı, D100 Karayolu'nun Kemikli Geçidi ve Karabük-Bartın Karayolu'nun Ahmetusta Geçidi'nde etkili oluyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 Karayolu'nun Kemikli Geçidi mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, 1325 rakımlı Kemikli Geçidi'nde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri, bölgede kontrollerini artırırken, araçlar zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi.

Karabük-Bartın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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