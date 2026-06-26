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Zonguldak'ta Ereğli-Alaplı sahil hattında izinsiz yapı ve işgaller kaldırıldı

Zonguldak'ta Ereğli-Alaplı sahil hattında izinsiz yapı ve işgaller kaldırıldı
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Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde kulübe, çadır, baraka ve çardaklardan oluşan izinsiz yapılar, polis ve zabıta ekiplerince iş makineleriyle kaldırıldı. Ayrıca kaçak su hattı da kapatıldı.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde kulübe, çadır, baraka ve çardaklardan oluşan izinsiz yapılar kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye sınırları dışında kalan ve yaz aylarında işgallerin yoğunlaştığı Kıyıcak Mahallesi Mevrealtı Plajı'nda polis ve zabıta ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yasal uyarılara rağmen ticari faaliyet yürüttüğü belirlenen kulübe, çadır, baraka ve çardakların iş makineleriyle kaldırıldığı, plajın arka kısmında gizlenmiş masa, sandalye ve şezlongların da ekiplerce toplandığı belirtildi.

Söz konusu malzemelerin zabıta ekiplerince polis eşliğinde Karadeniz Ereğli Belediyesine ait depolara götürüldüğü aktarılan açıklamada, incelemelerde ayrıca yaklaşık 5 kilometre uzaklıktan çekildiği tespit edilen kaçak su hattının da kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
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