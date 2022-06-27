Karadeniz'e dolgu alan, hobi bahçesine dönüştü

TRABZON'da deniz kıyısındaki Gülcemal deniz dolgu alanına dökülen toprak, halk tarafından hobi bahçelerine dönüştürüldü. Dolgu alanına domates, marul, salatalık, karpuz, patlıcan gibi sebze fideleri eken; sahilde büfe işletmecisi Fatih Sağır, "Boş toprağı görünce değerlendirdik. Ticari değil hobi amaçlı yaptık" dedi.

Kentte, Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce 700 dönümlük arazide yapımı süren, eğlenme, yeme içme ve dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olarak düzenlenecek Gülcemal dolgu alanında çalışmalar sürüyor. Alanın Beşirli mevkisine dökülen toprak, halk tarafından hobi bahçelerine dönüştürüldü. Sahil yürüyüş yolu güzergahında büfe işleten Fatih Sağır ve kuzeni Sebahat Altıntepe, tarım toprağı ve molozla doldurulan sahanın küçük bölümüne domates, marul, salatalık, karpuz, patlıcan gibi sebze fideleri ekti. Dolgu alanında yeşeren sebzeler, koşu, yürüyüş ve spor için sahile gelenlerin dikkati çekerken, hasat edilen ürünler ise talep halinde isteyenlere ücretsiz ikram ediliyor.

Sebzeleri vakit geçirmek için ektiğini söyleyen Sebahat Altıntepe de "Karadeniz kadını çalışkandır. Toprakla uğraşmayı ve sebzelerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Ektiklerimden isteyen olursa da veriyoruz. Köye özlemimi gidermek için burada bahçe dikiyorum" diye konuştu.