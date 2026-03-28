MSB: Karadeniz'de yürütülen harekat ve tedbirler kapsamında 275 şüpheli cisim imha edildi

MSB, Karadeniz'de yürütülen harekât kapsamında 275 şüpheli cisim tespit edildiğini, bunların 10'unun mayın, 8'inin kamikaze İHA ve 11'inin de kamikaze İDA olduğunu açıkladı. Tespit edilen şüpheli cisimler başarıyla imha edildi.

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda;

toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
