Karadeniz'de Yangın ve İnsansız Deniz Araçları Saldırısı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de seyir halindeyken yangın çıkan KAIROS isimli tankerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve VIRAT isimli gemiye insansız deniz araçları tarafından yeni bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de seyir halindeyken yangın çıkan 'KAIROS' isimli tankerde kapalı bölümlerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü, insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen 'VIRAT' isimli gemiye bu sabah yeni bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir" denildi.

VIRAT isimli gemi ile ilgili de ise "Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı insansız deniz araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
