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Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçının cenazesi ve yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi

Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçının cenazesi ve yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi
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Kırım açıklarında Türk bayraklı 'Duru 67' isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Yaralılar ve hayatını kaybeden balıkçının cenazesi İnebolu Limanı'na getirildi.

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 4 mürettebat İnebolu Limanı'na getirildi.

Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye yapılan saldırının ardından hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisine alındı.

Yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından yaralı olarak kurtarılan balıkçılara ilk müdahale sağlık ekiplerince gemide yapıldı.

Hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ölen balıkçının cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay

Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, dün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu hasar alan tekne batmıştı.

Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, dün saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etmiş, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
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