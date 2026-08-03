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Ro-Ro gemisine dron saldırısı: 22 mürettebat tahliye edildi

Ro-Ro gemisine dron saldırısı: 22 mürettebat tahliye edildi
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DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisine dron saldırısı düzenlendiğini, 13’ü Türk, 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğine bildirdi.

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisine dron saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk, 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğine bildirdi. Açıklamada, ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceğini ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisine, yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısı düzenlendi. 13'ü Türk vatandaşı, toplam 22 mürettebatın bulunduğu geminin ilk belirlemelere göre yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Yangının devam ettiği belirtilen gemide bulunan denizciler, Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından Novorossiysk Limanı'na tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtildi.

Gemide yangın devam ettiği, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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