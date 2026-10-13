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Karadeniz'de İHA/İDA saldırısında HS DIGNITY gemisi battı, 5 mürettebat kurtarıldı

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Suriye Denizciler Sendikası, Bulgaristan açıklarında seyreden HS DIGNITY adlı geminin İHA ve iki İDA saldırısına uğrayarak battığını bildirdi. 16 kişilik mürettebattan 14'ü Suriyeli; şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı, kayıp denizciler 6 bot ve 2 helikopterle aranıyor.

Karadeniz'de, Bulgaristan açıklarında Suriyeli mürettebatın bulunduğu bir geminin, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) ile düzenlenen saldırı sonucu battığı bildirildi.

Suriye Denizciler Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarına yakın bir noktada seyreden "HS DIGNITY" adlı gemi, bir İHA ve iki İDA'nın hedefi oldu.

Açıklamada, saldırının ardından 14'ü Suriye uyruklu toplam 16 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin sulara gömüldüğü kaydedildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Kayıp denizcileri arama çalışmalarının ise 6 bot ve 2 helikopterin katılımıyla aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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