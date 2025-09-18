Haberler

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Yük Gemileri Sığınak Arıyor

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Yük Gemileri Sığınak Arıyor
Güncelleme:
Karadeniz'de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı. Sinop Valiliği, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmalarını istedi.

