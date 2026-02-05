Haberler

Sinop'ta fırtına nedeniyle yüksek dalgalar oluştu

Güncelleme:
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksek dalgalar oluştu. Doğudan esen rüzgar saatte 40 kilometreye kadar ulaştı, balıkçılar denize açılamadı ve İskele Meydanı'nda su birikintileri meydana geldi.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksek dalgalar oluştu.

Doğudan esen ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar, kent sahilinde etkili oldu.

Metrelerce yükseklikte dalgaların oluştuğu kentte, balıkçılar da denize açılamadı.

Dalgalar nedeniyle İskele Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA
