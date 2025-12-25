Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi.

Karadeniz'de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla çok sayıda gemi, kentin güneyindeki İçliman mevkisine sığındı.

Gemilerin, hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.

Bu arada, denize açılamayan balıkçılar da liman ve barınaklarda beklemeye başladı.