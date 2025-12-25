Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı
Karadeniz'de etkili olan 40 kilometre hızındaki fırtına nedeniyle birçok yük gemisi Sinop doğal limanına demirledi. Hava şartlarının düzelmesiyle seferlere devam edileceği belirtildi. Balıkçılar da liman ve barınaklarda bekliyor.
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi.
Karadeniz'de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla çok sayıda gemi, kentin güneyindeki İçliman mevkisine sığındı.
Gemilerin, hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.
Bu arada, denize açılamayan balıkçılar da liman ve barınaklarda beklemeye başladı.
