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Karadeniz'de balıkçı teknesine saldırı; ölen kişinin cenazesi ve yaralılar Kastamonu'ya getirildi

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Sivastapol açıklarında Türk bayraklı 'Duru 67' balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Cenaze ve yaralılar İnebolu Limanı'na getirildi.

ÖLEN KİŞİNİN CENAZESİ VE YARALILAR, İNEBOLU LİMANI'NA GETİRİLDİ

Karadeniz'de Sivastapol açıklarında Türk bayraklı 'Duru 67' isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi ile yaralanan 4 mürettebat, Sağlık Güvenlik Komutanlığı'na ait 'TCSG-96' gemisine alındı. Yaralı olarak kurtarılan balıkçılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gemide yapıldı. Daha sonra hayatını kaybeden kişinin cenazesi ile yaralılar, İnebolu Limanı'na getirildi. Yaralılar, limanda hazır bekletilen ambulanslar ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen kişinin cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'BİR HASTAMIZA OPERASYONLA GÖZ TÜPÜ TAKILDI'

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, 5 doktor ve 13 sağlık personeli ile olay yerine ulaştıklarını söyleyerek, "Tekneden yaralıları sahil güvenlik botumuza naklettik. 4 tane yaralımız vardı. Bunlar şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı. Sağlık personeli arkadaşlarımızla ilk müdahalelerini yaptık. Bir hastamıza gemide ufak bir operasyonla göz tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı. İnebolu Sahil Güvenlik Limanı'na hastalarımızı getirdik. Burada bekleyen ambulanslarımızla hastalarımızı hastanelere sevk ettik. Hastalarımızdan ikisinin nispeten daha hafif, ikisinin ise biraz daha ağır yaralanmaları vardı. Tabii sonuçta travma hastası. Dolayısıyla özellikle iki hastamızın hayati riski yoktur diyemeyiz. Ama genel manada oluşabilecek riskler açısından daha güvende diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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