Haberler

Karadeniz'de balık kafesinin patladığını duyanlar kıyıya akın etti

Karadeniz'de balık kafesinin patladığını duyanlar kıyıya akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize-Artvin açıklarında bir balık çiftliğinde yaşanan kafes patlaması sonrası denize saçılan levrekler, amatör balıkçıları sahile çekti. Balık tutma sevinci yaşayan amatör balıkçılar, elde ettikleri somon balıkları ile bereketli bir gün geçirdi.

KARADENİZ'de Rize- Artvin açıklarından balık çiftliğinde kafesin patladığını duyan amatör balıkçılar sahile akın etti.

Karadeniz'de Rize-Artvin açıklarında bir balık çiftliğinde yaşanan kafes patlaması sonrası denize levrek saçıldığını duyanlar, sahile akın etti. Haberi duyup oltalarıyla Pazar sahiline gelen balıkçılar, oltalarıyla balık avladı.

'ARKADAŞLARDAN HABER ALDIM'

Deniz kenarına balık tutmaya gelen Muhammet Babuç, "Arkadaşlardan bir haber aldım, 'Bismillah' diyerek attığımız zaman bir tane somon balığı yakaladık, çok şükür bereketli geldi. Devam ediyoruz işte akşama doğru. Zaten arkadaşlarımızın stresi vardı, bir haber duyduk. Biz de geldik, 'Bismillah atalım' dedik. Soframızda çocuklarla bereketini göreceğiz inşallah" dedi.

'ZEVKLİ BİR İŞ, HERKESE TAVSİYE EDERİM'

Somon balığı tutmaya geldiğini söyleyen Sedat Çatlı, "Balık tutmaya geldik. İki gündür buradayız. Zevkli bir iş, herkese tavsiye ederim. Bir tane yakalayabildik ama daha yeni geldik gibi bugünlük. Bu saatten sonra balık olur. Güzel balık zevkli, herkese tavsiye ederim. Somon balığı geliyor, bu tarafa geliyor. Biz de Pazar'da Melyat tarafındayız. Bu tarafa doğru geliyor herhalde. Ardeşen'e doğru oraya geçeceğiz, orada da yakalayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Trump blöf mü yapıyor? ABD basını Venezuela için haftalar önce alınan kararı yazdı

Trump blöf mü yapıyor? ABD basını haftalar önce alınan kararı yazdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

Maduro yatağından nasıl alındı? O anlar yapay zeka ile canlandırıldı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

Bedelli askerlik ücretine zam! Yeni rakam cep yakacak
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu