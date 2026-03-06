Haberler

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD tarafından verilen bilgilere göre, Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü 264,88 kilometre uzakta ve 9,22 kilometre derinlikte tespit edildi.

Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
