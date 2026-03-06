Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından verilen bilgilere göre, Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü 264,88 kilometre uzakta ve 9,22 kilometre derinlikte tespit edildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur