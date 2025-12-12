Haberler

Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Karadeniz'de saat 20.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Karadeniz olarak kaydedildi. Depremin derinliği 6,7 kilometre olarak belirlendi.

Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
