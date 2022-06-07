Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler

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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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