Karadeniz Açıklarında 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
AFAD, Karadeniz açıklarında saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7,37 kilometre olarak belirlendi.

