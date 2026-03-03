Karadeniz Açıklarında 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Karadeniz açıklarında saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7,37 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: ANKA