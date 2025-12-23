Haberler

Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı. Vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Türkiye de benim vatandaşlarım Karadağa gitmezlerse benim uykum gelmez demiştir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
title