Karadağ, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etti

Güncelleme:
Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu. Geçici vize uygulaması sona ererken, vizesiz kalış süresi 30 güne indirildi.

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu.

Karadağ hükümetinin resmi internet sitesindeki açıklamada, alınan karar gereği Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının sona erdirildiği ancak vizesiz kalış süresinin 90 günden 30 güne düşürüldüğü bildirildi.

Kararın, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar, AB ile vize politikasının uyumlaştırılmasına yönelik daha geniş önlemler paketinin parçasını oluşturmakta olup, bu kapsamda üçüncü ülkelere ilişkin vize politikasının uyarlanması da yer almaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan'a ilişkin uyumun 15 Ocak'a kadar tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, hükümetin Türk makamlarıyla işbirliğini geliştirdiği, güvenlik ve göç kontrollerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verilmesi ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı konusunda Ankara'yı bilgilendirdi.

Karadağ'daki olayda, Türklerin bağlantısı olmadığı ortaya çıkmıştı

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almıştı. Ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

